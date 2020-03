FOOKUSES INNOVATSIOON. Cleveron tegeleb riist- ja tarkvara loomisega maailmas ainulaadsete pakirobotite jaoks. Nii Cleveroni sünd kui ka areng põhinenud alati parasjagu käesoleva või tulevikus nähtava probleemi lahendamisel.

Kaubanduskeskustes paiknevad pakiautomaadid ja -robotid on ilmselt kõigile suuremal või vähemal määral tuttavad. Nende lahenduste loojaks on Eesti ettevõte Cleveron, mis praegu tegutseb küll Eestis, ent pakub oma lahendusi peamiselt välisriikides.

FOTO: Cleveroni tootmishoone

Cleveroni eelkäijaks on Eesti suurim online-mööblipood ON24. Kuna mööblipood ei leidnud endale Eestist sobiva klienditeeninduse tasemega logistikapartnerit, otsustati luua oma logistikaosakond. Sellest kasvas omakorda välja logistikateenuseid pakkuv SmartPost. SmartPost soovis väikeste esemete kättetoimetamiseks kasutusele võtta pakiautomaate, kuid selgus, et selliseid masinaid, mida ettevõte soovis, keegi ei pakkunud. Seega ehitati 2007. aastal esimene päris oma pakiautomaat.

Cleveroni juht Arno Kütt rääkis, et peagi kasvas ühest pakiautomaadist esimene kogu Eestit kattev automaatide võrgustik. Samal ajal taibati, et logistikateenuse asemel võiks hoopis keskenduda tehnoloogia arendamisele. SmartPosti võrgustik ja bränd müüdi 2010. aastal soomlaste Itellale ja ametlikult võeti kasutusele juba eelnevalt registreeritud nimi Cleveron. Muide, ItellaSmartPost kasutab tänaseni Cleveroni pakiautomaate, mida võib leida peaaegu igast suuremast kaubanduskeskusest. Alates ettevõtte nime muutmisest tegeleb Cleveron riist- ja tarkvara loomisega maailmas ainulaadsete pakirobotite jaoks.

Loovad tulevikku

Küti sõnul on nii Cleveroni sünd kui ka areng põhinenud alati parasjagu käesoleva või tulevikus nähtava probleemi lahendamisel. Väikeste asjade kojuvedu polnud piisavalt efektiivne – lahendust nähti pakiautomaadis; turg ei pakkunud soovitud tingimustele vastavat masinat – see loodi ise. „Mahtude kasvamisel oli selge, et pakiautomaate ei saa kappide lisamisega lõpmatult pikendada, sest kaupluses saab ruum lihtsalt otsa,” sõnas Kütt. Väga suure pakiautomaadi kasutamine oleks ka ebamugav nii tarbijale kui kullerile, seega tekkis mõte luua kõrge pakirobot, mis kasutaks ära kaubanduskeskuste kõrgeid ruume ja mille nutikas hoiustamissüsteem võimaldaks ladustada sadu pakke, kuid mis samas mahuks ainult paarile ruutmeetrile.

FOTO: Pakiautomaat toidukaupade väljastamiseks

Cleveron loob nii oma toodete tark- kui ka riistvara ise ning Küti sõnul on nende tooted alati teistest samalaadsetest mingis osas nutikamad. „Ehitame ainulaadseid roboteid, mida mujalt ei saa,” lisas Kütt. „Me loome tulevikku, sest pakume asju, mida klientidel on tegelikult hädasti vaja, aga mille vajadustest nad pole veel isegi aru saanud.” Cleveroni tooteid luuakse alati lõppklienti silmas pidades. Pakirobotid muudavad veebiostude väljastamise klientidele kiireks ja mugavaks – kui USAs on keskmine paki väljastamise aeg u 15 minutit, siis Cleveroni robotist saab selle kätte minutiga. „Aega on kõigil vähe ja pole mõtet seda kulutada pakisabas seismisele. Meie tooted kingivad inimestele aega juurde,“ ütles Kütt.

Innovatsioon on kogu aeg fookuses – ükski Cleveroni toode ei saa kunagi päris valmis. „Isegi, kui see on paar aastat juba turul olnud, arendatakse toodet ikka edasi, proovides leida paremaid lahendusi, materjale, funktsioone,” kirjeldas Kütt. Eelmisel aastal tõi ettevõte turule näiteks maailmas ainulaadse toiduroboti Cleveron 501. Sellel on kaks erinevat kliimatsooni, et masinas säiliks nii banaan kui ka jäätis, kuid mis oma olemuselt on siiski pakirobot – klient saab oma kauba kätte ühe kasutajakonsooli kaudu ega pea raskeid kotte eraldi kõrgetest kappidest välja tõstma. Toidu tellija saab oma tellimuse koodi, skaneerib selle masina juures ja robot toob toidukotid kasutajakonsooli.

Õpetavad noortele robootikat

Praegu läheb ettevõttel Küti sõnul hästi. „Oleme kasvanud hoogsalt ja teeme kõik, et see kasv jätkuks,” nentis ta. 2018. aastal valiti Cleveron Eesti aasta ettevõtteks ja 2019. aastal said nad aasta eksportija tiitli. Vähemtähtis pole ka Eesti Kaubandus-Tööstuskojalt saadud tunnustus – Eesti konkurentsivõimelisim tööstus- ja energeetikaettevõte. Kusjuures, selles valdkonnas oli esitatud üle 500 kandidaadi ja võitjaks osutus just Cleveron.

Cleveroni näol on tegemist ka noorte seas väga atraktiivse tööandjaga ja koostöös Eesti Ettevõtluskõrgkooliga Mainor loodi Cleveroni Akadeemia õppeprogramm, mis pakub kõrgharidust robootikatarkvara arenduse alal. Akadeemia loomise üheks põhjuseks oli see, et Eestis on puudus IT- ja tehnoloogiaharidusega noortest. Cleveron otsustas anda oma panuse selle muutmisse. Akadeemia õppekava eripäraks on see, et suurt rõhku pannakse praktilisele poolele – lisaks loengutele käivad tudengid õpitut kohe ka Cleveroni praktikalaboris harjutamas.

Ettevõte tegutseb peamiselt välisturgudel – nende pakirobotid on Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Euroopas ning Uus-Meremaal. Eelmise aasta oktoobris alustati koostööd VirginMegastore’iga, mis paigaldas pakiroboti Dubai luksuskaubamajja. Cleveroni suurimateks klientideks on USA jaekaubandushiid Walmart (maailma kõige suurem jaekaupleja) ning Zara, kelle esinduspoodidest üle kogu Euroopa võib leida Viljandis valminud roboteid.

FOTO: Pakiautomaat

Eestis kasutavad Cleveroni pakiautomaate SmartPost ja pakiroboteid CollectNet (DPD ja DHLi pakipunktid). Tulevikuplaanidesse kuulub uutele turgudele laienemine ja uute toodete turule toomine, samuti soovitakse olemasolevatel turgudel edasimüüjate võrgustikku tugevdada.

Faktikast: Asutatud: 2010

Omanikud: peamised asutajad Arno Kütt, Peep Kuld, Indrek Oolup

Aasta käive: 2018. aastal 47,7 miljonit eurot

Töötajate arv: 230

Asukoht: Tallinn ja Viljandi

KredExi kommentaar:

FOTO: Kredex

Kaarel Aus,

KredExi ettevõtlusosakonna juht

Cleveron on kahtlemata ainulaadne ettevõte, seda nii Eesti kui ka maailma kontekstis. Nende kunagine otsus keskenduda logistikateenuse asemel tehnoloogia arendamisele on ühtlasi hea näide sellest, kuidas teinekord tulebki ettevõtluses sihid ümber mängida ning see võib pikas plaanis olla uue kasvu ja edu aluseks.