Tarnija: võlas Saaremaa Lihatööstus puges eriolukorra taha

Vastuskirjas viitab lihatööstus Saaremaa valla kriisikomisjonile, kes on tunnistanud Saaremaa toiduainetööstused eluliselt vajaliku teenuse osutajateks piirkonnas. Lihatööstus on saanud komisjonilt ülesande suurendada laovarusid elanikkonna varustamiseks liha ja lihatoodetega eriolukorra tingimustes, mistõttu ei ole lihatööstusel võimalik määramata aja jooksul täita oma lepingulisi kohustusi.

Teisipäeval, 17. märtsil pöördus Maripuu kirja teel Saaremaa vallavanema Madis Kallase poole küsimusega, kas kriisikomisjon on lihatööstuse vastuskirjas nimetatud korraldused andnud ning sai juba samal päeval vastuse. Vallavanem kirjutas, et pühapäeval, 15. märtsil toimus Saaremaal koroonaviiruse leviku tõkestamise ja sellega seonduvate sündmuste lahendamise komisjoni koosolek, kus arutati ettevõtete vajadusi eriolukorras. Osalema oli kutsutud ka Saaremaa lihatööstuse juhatuse liige Kaie Rõõm-Laanet.

Kirjas Maripuule rõhutas Kallas, et komisjon ei ole võtnud rolli ega vastutust kahe eraõigusliku isiku vahelistes lepingulistes suhetes. Samuti ütles Kallas, et komisjon ei saa anda eraettevõtjatele siduvaid ülesandeid, vaid üksnes soovitusi ning et antud soovitus kohalikele ettevõtjatele ei ole kindlasti see, et oma strateegilise varu tagamiseks võivad nad teistele ettevõtjatele arved maksmata jätta.