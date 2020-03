Koroonakriis lõi ärikinnisvara turu vankuma

Tellijale

Balti riikide ärikinnisvarasse investeeriva Eften Capitali juht Viljar Arakas ütles, et kõige raskemas seisus on praegu hotellid, mis seisavad tühjalt või on klientide puuduse tõttu suletud. Samuti on keerulises olukorras kaubanduskeskused, kus külastajate arv on drastiliselt kukkunud. «Me ei tea, kui kaua piirangud kestavad, ja tuleb arvestada, et turistide ja külastajate arv ei taastu päevapealt, seega surutis sektoris kujuneb pikaks,» ütles ta.