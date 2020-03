Tippjuht: vajame hädasti kriisist väljumise plaani!

Teisisõnu häirib Mäeotsa praegu enim see, et me ei tea, kuhu me liigume. «Tunne teadmatuse ees on väga halb. Aga eriti halb on see ettevõtete juhtidele, kelle selja taga on sadu lojaalseid töötajaid ja nende peresid,» rääkis Mäeots, kes jõudis mullu Eesti parima juhi valimisel TOP3 hulka.

Ettevõtte juht jätkas, et praegu on terve ühiskond, sõltumata inimese ametist või professionaalsest ettevalmistusest asunud koroonakriisi probleemi lahendama. «Tegelikkuses halvab see nende inimeste töö, kes tegelikult kriisi lahendavad. Laseme professionaalidel töötada ja mõtleme igaüks, kuidas oma valdkonnas pinnal püsida,» leidis ta.

Varasematel aastatel võimsat kasvu näidanud Magnetic MROl pole praegu lihtne, kuna nad teenindavad sektorit, mis on vahest kriisist enim pihta saanud - lennundust. Mäeotsa sõnul peavad nad Euroopa lennufirmadega dialoogi, et lahendusi arutada. Tarvis oleks aga jõulisemat ja efektiivsemat Euroopa Liidu poolset sekkumist. Mäeotsa parafraseeris Emmanuel Macroni, öeldes, et Euroopa Liit on praegu ajusurmas.

Ettevõtjad ootavad vastuseid

Selleks, et ettevõttena tulevikus ellu jääda ja kasvada, on tarvis sihte teha. Seda on aga Mäeotsa sõnul ülikeeruline teha, kuna puudub isegi umbkaudne horisont, kuna võiks kriis läbi saada. Seetõttu tuleks ettevõtjate ja valitsejate dialoogi tulemusel paika panna teetähised, kust maalt on Eestis kriis lahendatud. «Kas see on piltlikult öeldes see hetk, kui nö viimane koroonahaige patsient on terveks ravitud? Või on see otsus, et me isoleerime riskigrupi ja haiged täielikult ning laseme ülejäänud maailmal edasi liikuda ja toimetada?» pakkus ta.

See, kui jääme kahe variandi vahele pendeldama, on Mäeotsa sõnul ühiskonnale ohtlik, kuna ei luba ettevõtjatel tulevikuplaane teha. Selle asemel on vaja ära otsustada, kas: 1) keerame riigi mõneks ajaks lukku, juurime probleemi välja ja liigume edasi või 2) eraldame riskirühma ehk vanemaealised ning jätkame ülejäänud ühiskonnana tavapärast toimetamist. Mäeots on nõus kõigis töögruppides kaasa lööma.

«Meil on vaja töötavaid ideid ja lahendusi juba täna! Meil on vaja kokku leppida võimalik kriisist väljumise põhimõte, mis aitab luua ellujäämisstrateegiaid: kas ja kui palju koondada, kui suured palgakärped tuleb teha, missugused on laenud kriisi üle elamiseks ja nii edasi,» selgitas Mäeots.