Teeme kodus heli paremaks 2: bassikõlari taltsutamine

Tellijale

Bassikõlari ehk subwoofri puhul kehtib üks rusikareegel: kui te kuulete, et see nüüd hakkas see häält tegema, on ta helinivoo liiga kõrge ning/või kõlar ise on ruumis halva koha peal. Eelmises artiklis jutuks olnud peegelduvad helilained on siin veelgi olulisemad, sest madalaid sagedusi on kodustes tingimustes erakordselt keeruline efektiivselt summutada. Kellel on luksus endale eraldi muusikakuulamise ruum ehitada, see võib kasutada näiteks nurkadesse paigutatud pehmest materjalist bassilõkse, aga kui muusikat kuulatakse tavalises elutoas, peab kuidagi lihtsamalt hakkama saama.