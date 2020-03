Bigbank teenis rekordilise kasumi

Pangajuhi sõnul juurutati eelmisel aastal panga kõigis kaheksas tegutsemisriigis uus reaalajaline infosüsteem nimega Nest, mis katab enamuse panga põhiprotsessidest ning on liidestatud mitmete riikide väliste registrite ja arveldussüsteemidega. Panga teenuseid on nüüd võimalik tarbida täies ulatuses digitaalselt.

"Eelmisel aastal lõime korporatiivpanganduse valdkonna, et tõsta äriklienditeeninduse tõhusust ning töötada välja uusi tooteid. See oli meie jaoks oluline samm, sest suudame nüüd teenindada ärikliente kogu Baltikumis. Lisaks Eestile ja Leedule alustasime ärilaenude pakkumist ka Lätis ning lisasime tooteportfelli uusi ärilaenutooteid nagu ettevõtete väikelaenud," lausus Länts.

Tänu puhaskasumi kasvule suurenes kontserni omakapital 16,4 protsenti 141 miljoni euroni, mis tähendab, et pank on hästi kapitaliseeritud. Omakapitali tulukus tõusis 18,7 protsendini.

Bigbanki Eesti äriüksuse juhi Jonna Pechteri sõnul on tavaline nähtus, et majanduslikult rasketel ja keerulistel aegadel nagu täna, esineb makseraskusi tavalisest rohkem. Klient peaks panka informeerima kohe, kui on selge, et tal tekivad makseraskused. Kui ta on seda teinud, saab lahenduse leida esimesel võimalusel.