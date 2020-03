Kaupo Kutsar: tarbija maksab suure tanklavõrgu kinni

Kütusemüüjad ütlevad, et nad ei saa hinda langetada vähenenud käibe pärast. Samas leian, et kütusefirmadel on ebaefektiivne ja liiga suur tanklavõrk. Eestis on praegu 395 tanklat, see tähendab pea igal suuremal teeristil. Tallinnas on neist umbes veerand, 95 tanklat. Tankla püstitamine on kallis ja see toob kaasa lisakulutusi kõrgendatud ohustandardite tõttu. Näiteks tuleb paigaldada kütusemahutid, eriti linnas, maa alla. Tanklate ülalpidamise kulud on kõrged.