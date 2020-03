Väikefirmade liit: kõik peale toidupoe ja apteegi tuleks kinni panna

EVEA president Heiki Ritsi sõnul on nende poole pöördunud arvukad väikeettevõtjad, kelle hinnangul äri lahti hoidmine kaubanduskeskustes või vanalinnas üksnes suurendab nende töötajate ja klientide nakatumise ohtu ning ei too enam üldse tulu, samal ajal põhjustades püsivaid kulusid.

Pakutava radikaalse otsuse puhul on oluline, et tegevuse peatamine oleks lühiajaline ja et lisaks toidukaupadele ning ravimite kättesaadavusele oleksid avatud ka tanklad ja toimiksid tõrgedeta kullerteenused ja pakiautomaadid, sest see võimaldaks osaliselt jätkata müügitegevust ja katta paljud muud tarbijate vajadused e-kaubanduse kaudu.