India investorid plaanivad Hiiumaale hiiglaslikku veeparki

Ettevõtluse arendamise sihtasutuse Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe ütles Hiiu Lehele, et Hiiumaale suurt investeeringut planeeriv ettevõte on registreeritud Indias. Euroopas aga ei ole neil veel ühtki teemaparki, samuti pole siin esindajat. Alajõe esindab investori huve kuni positiivse investeerimisotsuseni.

Tema sõnul on investorid valmis Dreamlandi esimese etapi ehitusega alustama kohe, kui kohalike ettekirjutuste kohaselt on kõik küsimused läbi arutatud ja otsustatud. Alajõe rõhutas, et pall on praegu valla väravas ja investori ajakava kohaselt saaks Dreamlandi esimese etapi teenuseid Kõrgessaares kasutada juba 2022. aasta suvel.