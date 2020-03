EASi esindaja Hiinas: majandus näitab paranemise märke

Hiina ühe enimlevinud maksevahendi WeChat Pay andmed viitavad sellele, et peale isolatsioonimeetmete leebumist hakkasid Hiina tarbijad hoogsalt kulutama – kõige kiiremini on tõusnud iluteenuste (+356 protsenti), kiirlogistika ehk kulleriteenuste ja suupistete müük.

Vaatamata erinevat tüüpi probleemidele loodavad 30 protsenti vastanutest jätkata tavapärast tegevust märtsi lõpuks. Tõenäoliselt muutuvad need ootused ka reaalsuseks, sest Jiangsu, Shangdongi, Zhejiangi ja Guangdongi provintside tööstused ja tehased on asunud oma tegevust jätkama.

Hiinas tegutsevad Eesti ettevõtted, kellega EAS on koostööd teinud, on ka meiega oma kogemusi jaganud. Näiteks Eesti rõivabrändi Huppa Pekingi kontor oli peaaegu kaks kuud suletud, kuid nende kohalik töötaja jätkas tegemisi kodukontorist. Kuigi otsene müügitöö oli häiritud, siis planeeritakse nüüd potentsiaalset näitusel osalemist juba 2020. aasta juulis.

Viirusest tugevalt mõjutatud Hubei piirkonnas asuv Saare Erek pidi oma tootmise kaheks kuuks katkestama, kuid eelmisel nädalal said oma tootmise jälle avada. Kuna epideemia tõttu tuleb endiselt iga päev uusi kohandusi teha, siis täies mahus veel toota ei saa. Kindlasti on nende äritegevus saanud löögi, kuid nad jäävad tuleviku suhtes lootusrikkaks.

Vaatamata keerulisele olukorrale on ka näiteks Saku Õlletehas on viiruse puhangu keskel tarninud Hiinasse kolm konteinerit, millest üks konteineritest on juba jõudnud Hiinasse ja läbib tolliprotseduure ning ka ülejäänud kaks jõuavad eeldatavasti peatselt sihtkohta.