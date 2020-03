Tallink Grupp suunab laevad tagasi Turu-Stockholmi liinile

Lisaks on Tallinki sõnul liini taastamise puhul ka oluline, et laevad peatuvad Långnäsi sadamas Ahevnamaal, tagamaks ka saartele hädavajaliku kaupade liikumise jätkumise.

Laevad võtavad pardale ka üheotsapiletiga reisijaid, eeldusel, et reisija on eelnevalt kontrollinud ja on veendunud, et tal on sihtsadama riiki sisenemise õigus.