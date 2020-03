Ühingu juhtimine eriolukorra ajal: kas üldkoosoleku saab läbi viia digitaalsel teel?

«Päris nii lihtne see ei ole, et piisab otsusest – kohtume Skype´is. Äriseadustik näeb osaühingutele ja aktsiaseltsidele otsuste vastuvõtmisele ette selged reeglid, mida tuleb järgida. Kui otsuse vastuvõtmisel rikutakse neid nõudeid, võib otsus seetõttu olla tühine või vaidlustatav,» sõnas advokaadibüroo Derling Primus partner Andres Siigur.

Nii aktsiaseltsi kui ka osaühingu puhul on aktsionäride või osanike otsuse vastuvõtmine võimalik ilma koosolekuta, kui kõik aktsionärid või osanikud on otsuse poolt. Reeglina piisab sel juhul otsuse allkirjastamisest, näiteks digitaalallkirjaga. Samas ei saa otsust sel viisil vastu võtta, kui mõni aktsionär või osanik sellega ei nõustu. Samuti võib see praktiliselt olla võimatu nendes äriühingutes, kus on palju aktsionäre või osanikke.