Kaubanduskeskused ei karista rentnikke suletud uste pärast

Kristiina ja Rocca Al Mare omaniku Cityconi Eesti ja Soome üksuse kommertsjuht Helen Metsvaht rääkis, et praegu on otsustatud hoida keskused lahti tavapärastel aegadel, et tagada ligipääs toidukaupadele, tervishoiuteenustele, apteekidele ja muudele kaupadele. Samas jälgib ettevõte tähelepanelikult valitsuse ja terviseameti juhiseid ning on valmis reageerima, kui vastav käsk tuleb.

Metsvaht täpsustas, et mitmed üürnikud on oma lahtiolekuaegasid ajutiselt lühendanud või pinnad sulgenud. «Mõistame neid otsuseid ja oleme üürnikele selgelt öelnud, et mitte mingisuguseid sanktsioone sellele meie poolt ei järgne,» ütles ta.

Omalt poolt on keskused tõstnud ettevaatusabinõuna puhastuskordade arvu. Erilist tähelepanu pööratakse pindadele, mida külastajad kõige sagedamini puudutavad – seal hulgas liftinupud, käsipuud, uksekäepidemed ja tualetid. Samuti on keskustesse paigaldatud käte desinfitseerimiseks puhastusjaamad ja tühistatud on kõik üritused.

Küsimusele, kas kliendivaesel perioodil langetatakse ka poodide ja kohvikute üürihindasid, vastas Metsvaht, et seda otsust on koheselt vastu võtta keeruline. «Kujunenud olukord on praegu veel väga värske ja iga päev tuleb uut informatsiooni. Me kindlasti suhtleme kõigi üürnikega ja töötame selle nimel, et leida parimad võimalikud lahendused, mida lepime iga üürnikuga eraldi kokku,» ütles ta.

Metsvaht lisas, et praegustes oludes universaalseid lahendusi ei ole. «Meil on sadu üürnikke, kes on oma olemuselt väga erinevad. Tegeleme iga üksikjuhtumiga eraldi, aga kõigile vastamine ja sobiva lahenduse leidmine võib võtta tavapärasest kauem aega. Samas palume mõista, et ka keskus on keerulises olukorras, sest meil väga suured kulud ja kohustused kanda,» ütles ta.

T1 kaubanduskeskus on seoses eriolukorraga juba muutnud oma lahtiolekuaegu. Tööpäevadel avatakse kõik ülejäänud poed peale Selveri alates kella 12-st ning avatuks jäävad nad kuni kella 19-ni (Selver on hetkel avatud vahemikus 8-23). Päris kõik T1 kaubanduskeskuse pinnal olevad poed ei pruugi aga oma uksi siiski avada, kuna keskuse juht Allan Remmelkoor kinnitas, et nii nagu pole keskusel plaani uksi sulgeda, ei kohusta nad ka neid rentnikke uksi avama, kes selleks antud olukorras tõesti võimalust ei näe.

«Meil on küll osa kauplusi ka kinni, aga kindlasti mitte kogu maja. Eks kõik näevad vaeva selle nimel, et oma äri püsti hoida, sest et kinnipaneku korral võib äri taasavamine olla väga keeruline,» võttis Remmelkoor hetkeolukorra kokku ja lisas, et kauplusi mitteavavate rentnike suhtes keskus omapoolseid administratiivseid meetmeid ei rakenda.