Tallinki laev Star jätkab kaubavedu liinil Paldiski-Sassnitz

Tallink Grupp annab teada, et on saanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist täiendava tellimuse kaubaveoliini jätkamiseks Eesti ja Saksamaa vahel. Kontserni laev Star jätkab liinil Paldiski-Sassnitz opereerimist, tagamaks võimalikult operatiivse ja tõrgeteta kaubavedude jätkumise Baltikumi ja Põhjamaade ning Lääne-Euroopa vahel, teatas Tallinki kommunikatsioonijuht.

«Tänasel päeval on palju ebakindlust kaupade liikumisel Kesk-Euroopast Eestisse ning vastupidi. Kuna tegu on kriisiolukorraga, siis peab olema tagatud kiireim moodus vajadusel suuremahulise cargo transportimiseks Eesti ja Saksamaa vahel. Arvestama peab, et osade vedajate sõnul kestab tavaolukorras ühe autojuhiga maanteed mööda sõit Saksamaale ca 36 tundi. Laevaga 20 tundi. Mõlemas suunas kokkuhoid kokku 32 tundi, mille võrra jõuab kaup kiiremini kohale ning mille võrra kulub ka vähem tööaega autojuhil ning on vähem hõivatud auto, et suunduda juba järgmistele töödele.