Müller: peaksime majanduslanguseks valmis olema

Müller rääkis esmaspäevasel riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil, et tänavune teine kvartal tuleb väga raske ja juba esimese kvartali lõpp saab olema keeruline. See, kui suureks majanduslangus aasta lõikes kujuneda võib, sõltub tema sõnul eriolukorra ja piirangute kestusest Eestis ning teistes riikides.

Valitsus teatas 19. märtsil, et laseb koroonaviiruse mõjude leevendamiseks käiku majandusmeetmete paketi, mille suuruseks on kaks miljardit eurot. Müller ütles, et keskpanga hinnangul on esimene pakett üldjoontes hästi sihitud.