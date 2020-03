Saaremaal ehitatud kiire patrullpaat asub Šveitsi järvel politseiametnike teenistusse

Muru ütles, et kõik sujus siiski tõrgeteta ning uued omanikud võtsid 10,8 meetri pikkuse patrullpaadi kasutusse. Paadi tellis Kantonspolizei Schwys ning selle peamiseks tööks saavad olema turvalisuse tagamine ja päästetööd Zürichsee järvel. Varem on Alunaut Šveitsi politseile valmistanud kolm paati, millest Interlakenis ja Shwyzis asuvad paadid on mõeldud samuti päästetöödeks, Genfis olev aga kriminaalpolitsei tööpaadiks.

A10 FPV maksimumkiirus on 39 sõlme (72 kilomeetrit tunnis), tavaline töökäik on 15-27 sõlme (30-50 km/t). Patrullpaadi jõuallikateks on kaks Mercury Verado 4,6 liitrise töömahuga V8 mootorit, kumbki 300 hobujõudu. Laeva paagid mahutavad 1600 liitrit kütust, mis annab alusele autonoomseks sõidukauguseks vastavalt kiirusele 400-450 miili. Alus võtab pardale kuni 14 inimest ning selle varustusse kuulub ohtralt päästetehnikat. Tuletõrjepumbad suudavad anda kahe joatoru kaudu kuni tuhat liitrit kustutusvett minutis, olemas on ka vahtkustutuse võime. Paadi generaatorid annavad päästetehnikale elektrienergiat kuni seitse kilovatti. Dünaamilise positsioneerimise süsteemi abil suudab alus automaatselt püsida ühel kohal ka tugevas tuules ja veevoolus.