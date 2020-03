Esimesele taastuvelektri vähempakkumisele laekus hulk alapakkumisi

Soodsaimad pakkumised koos selles sisalduva börsihinnaga jäid alla 60 euro taset. See on oluliselt odavam kui täna kehtiv taastuvenergia toetuse maksmise skeem, kui lisaks turuhinnale on tootjale garanteeritud toetust 53,7 eurot MWh eest. Eelmise aasta elektri börsihinna 45,86 €/MWh juures said tootjad koos toetusega taastuvelektri eest kokku 99,56 €/MWh.