18 ettevõtet teatasid kollektiivsest koondamisest

Kollektiivsetest koondamistest kaheksa olid sellised, kus ettevõte märkis, et raskused on tekkinud Covid-19 pandeemiaga, töökohti koondatakse kokku 60.

Registreeritud töötuse määr möödunud nädalal tõusis ja on nüüd 6 protsenti. Eilse päeva seisuga on registreeritud töötuid 38 629. Nädalaga kasvas töötute arv 4,2 protsenti. Eelmise aasta sama ajaga võrreldes on registreeritud töötute arv kasvanud 16 protsenti, aasta tagasi oli töötukassas arvel 33 390 inimest.