Viiruse levik tõi Seesam kindlustusele rekordilise hüvitisnõuete tulva

«Kui tavaliselt pöördub meie poole reisitõrkeprobleemiga kaks kuni kolm klienti päevas, siis viimasel paaril nädalal ulatub piltlikult öeldes virtuaalne järjekord uksest välja, telefoniliinid on ülekoormatud ning oleme klientide kiiremaks teenindamiseks pidanud oma osakonna sees ajutiselt tööd ümber korraldama. Kahjujuhtumite menetlemine võtab hetkel tavapärasest rohkem aega, mistõttu palume klientidelt kannatlikkust,» rääkis koroonaviiruse mõjust kindlustusele Seesami kahjukäsitluse juht Indrek Petter.

Praeguseks läheneb koroonaviirusest tingitud kahjude maksumus 400 000 eurole ning juhtumite arv näiteb peatselt numbrit 600. Ent kindlustaja sõnul ei ole need kaugeltki lõplikud numbrid, sest iga päev lisandub 40 kuni 50 uut kahjuteadet. Paljud inimesed on hiljuti koju jõudnud või mõni alles teel, ega ole seetõttu jõudnud veel kindlustusele tõendeid antud sündmustest tulenenud kulutuste kohta esitada.

«Viimati tuli kindlustajatel sellise mastaabiga kahjude hüvitamisega tegeleda kümme aastat tagasi, kui Islandil pursanud vulkaan halvas lennuliikluse ning paiskas miljonid reisijad teadmatusse. Juba praeguseks on koroonakahjud Seesamis samas suurusjärgus vulkaani tõttu tekkinud kahjudega. Juhtumeid tuleb üha juurde ning vägagi tõenäoliselt saab sellest suurim ühe algpõhjuse tõttu makstav reisikindlustuse hüvitis Seesami ajaloos,» kinnitas Petter.

Kuna on eestlaste seas populaarne reisihooaeg, siis on Seesamini jõudnud juhtumeid laiast ilmast, enim Hispaaniast, Itaaliast, Saksamaalt, Egiptusest ja Austriast. Aga ka sellistest kohtadest nagu Vietnam, Maroko ja Gruusia.

«Meie poole on pöördunud enim need kliendid, kel oli lähiajal planeeritud reis, mis soovitakse omal soovil tühistada. Väga palju on ka reisi eesmärgiks olevate konverentside, kontserdite ja muude ürituste ärajäämistest tingitud kahjusid. Peale ulatuslikku riigipiiride sulgemist 13. märtsil, jääb palju reise ära ka selle tõttu, et ei ole võimalik sihtkoha riiki siseneda. Viimasel juhul ei ole paraku tegemist kindlustusjuhtumiga,» selgitas Petter.

Seesami esindaja sõnul tuleb kõige kiiremini abistada neid inimesi, kes on tekkinud üleilmse olukorra tõttu võõrasse riiki transpordi puudumise tõttu kinni jäänud ning proovivad sealt koju jõuda. Need juhtumid on Petteri sõnul igaüks väga erinevad ning vaadatakse ükshaaval läbi.

«Reisitõrke laiendatud kaitse sõlminule hüvitatakse koroonaviiruse tõttu teises riigis karantiini jäämisest tekkinud võimalikud majutuse ja transpordi lisakulud. Seega ei ole inimestel vaja muretseda, et nad selles olukorras oma probleemiga üksi jäetakse,» kinnitas kahjukäsitluse juht. Ka ei ole koroonaviirusesse haigestumine meditsiiniabikindlustuses välistuseks ning kõik raviga seotud kulud kuuluvad samuti hüvitamisele.

Olukorra sujuvamaks lahendamiseks soovitab kindlustaja igas olukorras säilitada rahu. Kui reis pole veel toimunud, tasub teha kõik, et vähendada võimalikke kulusid ja esimesel võimalusel tühistada reis või muuta oma piletid ja broneeringud.

Kui reisi kavas ilmnevad muudatused või see tühistatakse, siis tuleb esmase info saamiseks pöörduda reisikorraldaja või lennufirma poole.