Swedbank võttis eksjuhi kuldsed käerauad tagasi

Pank teatas, et otsus on seotud Eesti ja Rootsi finantsinspektsiooni otsustega, mille kohaselt sai Swedbank AB 4 miljardit Rootsi krooni trahvi ja hoiatuse Rootsi inspektsioonilt ning ettekirjutuse Eestist.

Lisaks avaldati täna panga sisejuurdluse tulemused, mis näitasid, et Swedbanki rahapesu tõkestamised meetmed olid läbikukkunud. Seega ei hakata endisele juhile maksma lahkumishüvitist, mis pidi käivituma sellest reedest.

Panga nõukogu otsustas ka, et Bonnesenilt ei nõuta kahjutasu.

Bonnesen töötas Swedbankis kokku 32 aastat, kuni ta kutsuti mullu märtsis ametist tagasi. Panga nõukogule osutus viimaseks piisaks Rootsi majanduskuritegude büroo päev varem tehtud avaldus, et lisaks siseteabe lekitamisele suuraktsionäridele kahtlustatakse panka ka börsi ja avalikkuse eksitamises.

Vallandatud Bonnesen andis toona lühiintervjuu Rootsi ajalehele Expressen, milles ütles, et tunneb, et pole midagi valesti teinud. «Olen pangas töötanud enam kui 30 aastat ning olen uhke kõige üle, mida seal teinud olen. Absoluutselt, seda ma olen!» ütles ta.

Intervjueerija küsimusele, kas Bonnesen tunneb, et ei ole midagi valesti teinud, vastas Swedbanki eksjuht jaatavalt. Ta märkis, et viimased kuus kuud on olnud stressirohked, ent kõik saab korda.