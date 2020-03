Aasia börsid tegid esmaspäeval läbi languse

Halbade uudiste mõjul langesid Hiina ning Aasia ja Vaikse ookenai aktsiaturud, välja arvatud Jaapan, vahendas Financial Times. Üle maailma tuli uudiseid koroonaviirusesse nakatunute arvu kasvust ja USA senatis kukkus läbi kahe triljoni dollari suurune abipakett, millega vähenes lootus, et Ühendriigid suudavad kiiresti majanduskriisi leevendavaid meetmeid rakendada. Muret süvendas uudis senaator Rand Pauli nakatumisest koroonaviirusesse, mis tekitas küsimuse, ega pole ohtu, et USA seadusandjad töövõime kaotavad.