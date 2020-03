Hooldekodude juht: kui kriisi ajal pole kohatasu maksta, siis leiame lahenduse

Tellijale

Teame, et eakad on praegu leviva Covid-19 riskirühmas, mistõttu on hooldekodudes kindlasti kasutusele võetud rangemad hoolsusmeetmed. Kuidas teil praegusel kriisiajal läheb?

Meie põhitegevus ongi praegu kriisimeetmete rakendamine ja kriisiga maadlemine. Meie elanikud on kõige raskemas riskirühmas ja kõige haavatavamad. Suurim probleem on see, et viirus võib levida ilma sümptomiteta, seega on meil leviku kulgu raske hinnata. Ent oleme teinud oma parimate teadmiste järgi kõik endast oleneva, et selle levikut tõkestada. Iga päev on meil hooldekodude juhatajatega kriisikoosolekud ja teeme kõik võimaliku, et oma elanikke kaitsta.