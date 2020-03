Väikepruulidel kipub rahavoog kinni kiiluma

«Kõige pakilisem probleem on rahavoo sisuline seiskumine, mis ei võimalda tootjatel täita oma kohustusi riigi, pankade ja tarnijate ees. Tootmise seiskumisega on tekkinud ka tugev surve töökohtade säilimisele,» kirjutas väikepruulijate liidu juhatuse liige, Eesti suurima väikepruulikoja Põhjala omanik ja juht Enn Parel valitsusele.

Parel tunnustas, et riik on viirusemõjude leevendamisel juba olulisi samme samme astunud, kuid turisminduses, majutuses ja toitlustuses, kus tulekahju kõige suurem, ei pruugi sellest piisata. Seetõttu esitas ta rida ettepanekuid, kuidas väikepruule aidata.

Näiteks tahavad käsitööõllede tootjad, et hotellid ja söögikohad pääseks aasta lõpuni käibemaksust. Tahetakse veel alkoholiaktsiisi langetamist ja täiendavat aktsiisisoodustust väikestele siidri- ja veinitootjatele. Kaaluda palutakse ka seda, et riik maksaks väikeste ettevõtjate eest üüri. Ja säilivusaja ületanud õlut võiks lihtsama vaevaga hävitada saada, soovivad nad.

Põhjala on viimasel ajal teinud suuri investeeringuid, ehitades Noblessneri kvartalisse uue pruulikoja ja õllerestorani. Eelmisel aastal suudeti nii käivet kui ka tootmismahtu kahekordistada. Jõudsalt on edenenud teisedki, näiteks Tanker, kes avas mullu samuti uue pruulikoja. Ettevõte on viimasel ajal kaasanud ühisrahastusplatvormidelt märkimisväärseid summasid.

Eesti Väikepruulijate Liit on loodud 2013. aastal eesmärgiga jätkata ning arendada Eesti õlle-, veini- ja siidripruulimise kultuuri ja traditsioone. Liidus on praeguse seisuga 46 liiget. Liidu juhatuses on Jaanis Tammela, Tiina Kuuler, Tanel Nurmeots ja Rain Epler, kusjuures viimane on ka rahandusminister Martin Helme nõunik.