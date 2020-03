Eesti taksofirmad eraldavad juhi ja reisijad vaheseinaga

Tulika Takso juhatuse liikme Anne Rebase sõnul tuleb praegu vaheseintega varustada umbes 50 taksot. «Arvestades taksoteenuse turu langust, kus mahud on vähenenud umbes 80 protsenti, on see piisav hulk vaheseintega autosid,» ütles ta.

Seni, kuni vahesein pole paigaldatud, juht uusi tellimusi peale ei saa. Lisaks on Tulika teinud juhtide hulgas selgitustööd, et vanuse tõttu riskirühma kuuluvad juhid praegusel perioodil ei töötaks. Nende motiveerimiseks on Tulika loonud enda sõnul «majanduslikud hoovad», mis lubavad neil koju jääda ning peatanud kõik kohustused, mis inimesi muidu rooli taha ajaks.

Plastist vaheseintel, mida Eestis pole varem taksoteenuse osutamisel kasutatud, on kahe esiistme vahelises osas avaus arveldamiseks. Ülejäänud ajal on see ava kattega suletud. «Valdav osa arveldusi toimub niikuinii kontaktivabalt, pangaterminali viipemaksega ja pangad on viipemakse summat suurendatud kuni 50 euroni. Nii ei ole arve tasumisel tegelikult kontakti ei pangaterminali klaviatuuriga ega taksojuhi ühegi kehaosaga,» selgitas Rebane.

Kõigis Tulika Takso autodes on ka desoaine ning taksojuht puhastab pärast iga teenindust ukselinke seest ja väljast, vajadusel ka pangaterminali klaviatuuri ning kogu ukse sisekülje. Rebase sõnul desoainete puudust ei tule, sest varu on ettevõttel korralik.