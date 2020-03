Eriolukord lööb valusalt bussifirmasid

Kõige raskemas seisus on vaid piletitulust elatuvad kommertsliinid, mis tähendab, et riigi abita võib linnadevaheline bussiliiklus seisma jääda. Kui märtsi alguses väljus Tallinna bussijaamast 178 reisi päevas, siis esmaspäeval väljub 53. Koroonaviiruse ja eriolukorra tõttu on vaid piletitulust elatuvate linnadevaheliste liinide reisijate arv kukkunud 83 protsenti.