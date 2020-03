Ilusalongid valitsusele: palun pange meid kinni

Paljud vastutustundlikud ilusalongid on juba omal initsiatiivil uksed kinni pannud. Ilusalongid on kohad, kus koroonaviirus levib iseäranis hästi. Need, kes omal soovil uksed sulgenud ja seetõttu rahast ilma jäänud, vaatavad viltu neile, kes kõige kiuste maniküüri tegemist või juukselõikust jätkavad. Kahe leeri vastuseisust kirjutas sel nädalal ka Postimees põhjaliku loo.

Seetõttu tahavad need, kes vabatahtlikult tegevuse pausile pannud, et riik paneks jõuga kinni ka kõik ülejäänud, nö streigimurdjate ilusalongid. Siis oleksid kõik turutegijad võrdselt halvas olukorras. «Tunneme muret nendegi iluteenindajate pärast, kes on sunnitud oma tööd jätkama tööandja survel,» kirjutavad iluliidud.

Lisaks mahitusele ilusalongid kinni panna, soovivad liidud ka seda, et riik neile kahjud kompenseeriks, luues nn ilusalongide fondi. «Palume luua erakorralise riikliku fondi, mille kaudu eriolukorras hüvitada iluettevõtjatele ja nende töötajatele abi püsikulude katmisel kriisiperioodil. See võimaldaks majandustegevuse peatumisest tulenevate raskustega hakkama saada.»