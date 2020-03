Taisto Liinid tühistab alates esmaspäevast kõik väljumised

Bussifirma on alates 16.märtsist vähendanud reiside arvu järk-järgult. «Paraku oleme jõudnud punkti, kus ühelgi bussireisil ei ole enam majanduslikku katet. Paljud bussreisid on toimunud üldse ilma ühegi reisijata, tavapäraselt on bussis olnud üksikud inimesed,» selgitas Taitso Liinid.

«On väga hea, et inimesed on järginud soovitust - püsida kodus. Nüüd anname ka meie oma eesliini töötajatele võimaluse hoida enda ja lähedaste tervist ning püsida kodus. Loodame, et see samm aitab samuti kaasa pidurdada Covid-19 viiruse levikut.»