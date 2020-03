Autohiiud hakkavad haiglatele hingamisaparaate tootma

Riikide valitsused on abi palunud Fordilt, General Motorsilt, Ferrarilt ja Nissanilt, et nad kroonaviirusest tekitatud kahjude leevendamisse suurema panuse annaksid. Nendega on ühinenud ka Saksamaa autohiid Volkswagen, kes lubas hakata nuputama, kuidas 3D masinatega haiglatele hädavajalikke hingamisaparaate ja muud varustust valmistada.