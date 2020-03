Ettevõtjad tulid riigile appi: jagatakse arvuteid, telke ja autoremonti

Kolme päeva jooksul on laekunud juba 112 abipakkumist. Õla on soovinud alla panna nii ettevõtjad kui ka eraisikutest spetsialistid. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster tõi Postimehe palvel välja mõned näited, mida neile pakutakse:

On ka ettevõtteid, kes soovisid abi anda juba enne vastava portaali käivitamist. Näiteks Eesti idufirma Veriff, mida juhib Aasta ettevõtjaks pärjatud Kaarel Kotkas, on lubanud mittetulundusühingutele ja sihtasutustele annetada miljon tasuta verifitseerimist. Kuna lähikontakte teiste inimestega on soovitatud vältida, on Veriffi teenusest kasu kõigil neil asutustel, kes peavad inimest üle interneti tuvastama ja kindlaks tegema, kas inimene on ikka see, kes väidab end olevat.