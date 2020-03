Keskkonnaminister soovitab inimestel kalale minna

«Harrastuskalapüügiga tegeleb Eestis vähemalt korra aastas 170 000 elanikku. Meil on ligi 1200 järve, umbes 10 000 km arvestatava suurusega vooluveekogusid ja üle 3000 km mereranda. Praegune kevadilm lausa kutsub neid avastama,» teatas minister meediale saadetud teates.

«Kõigi jaoks on piisavalt ruumi, et püüda seal, kus meeldib ja millega meeldib,» selgitas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Herki Tuus ja soovitas hoida kaaskalastajatega piisavat distantsi, et vältida koroonaviiruse võimalikku levikut.

Eesti Kalastajate Seltsi juhatuse liige Erki Tammleht lisas teatele, et kevadine saagivalik on lai ning püüda saab nii särge, vimba, ahvenat, säinast, hõbekokre, latikat ja teisi kalu. Ta märkis, et häid särjepüügikohti on ka mandril, näiteks eelmisel aastal püüti Matsalu looduskaitsealale jäävatest jõgedest ligi 9 tonni särge.

Varakevadel saab merest spinninguga näiteks meriforelli või jõest jõeforelli püüda, kalastuskaardi alusel on võimalik püüda jõgedest lõhet ja meriforelli, sest püügistatistika järgi on mõned sügisel ära kudenud lõhed või meriforellid veel jões alles.

«Kes aga soovib õngitsemise asemel võrku leotada, siis kõikjal merel on saadaval lube nakkevõrguga harrastuspüügiks,» lausus Tuus.

Peipsi-äärsed kalastajad ootavad ilmselt juba pingsalt soojemat ilma ja sellega kaasnevat kalade kevadist kudeaega, mil kala roogu tuleb, et siis harrastusvõrguga või õngedega püütud särjed ja teivid räästa alla kuivama panna. Varasematel aastatel on harrastuslikul nakkevõrgupüügil Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvest püütud aastas 33–40 tonni särge.

Keskkonnaministeerium tuletab kalastajatele meelde, et püügile minekuks tuleb lunastada harrastuspüügiõigus või kalastuskaart ning järgida tuleb kehtestatud püügipiiranguid ja kalade alammõõte. Rohkem infot selle kohta, kus mis luba kehtib ning mida ja kus praegu püüda võib, leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt: https://www.envir.ee/et/harrastuspuuk .

Ministeeriumi teade hoiatas ka, et nagu tavalistelt, on liikvel Keskkonnainspektsiooni inspektorid, kes kontrollivad, et kalapüügil seadust ei rikutaks.