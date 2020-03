Kas kriisiaja reklaamis on kõik lubatud?

Koroonaviiruse pandeemiline levik maailmas ja eriolukorra väljakuulutamine Eestis on erandlik olukord, kus me pole varem olnud. Kõikide meediaväljaannete põhiteemaks on viiruse kajastamine ja hetkeseis riigis, samal teemal on iga teine postitus sotsiaalmeedias. See kajastub ka paljudes reklaamides, mis kas otseselt või kaudselt viitavad pandeemia levikule ja praegusele eriolukorrale. Kas selline reklaam on aga lubatud?

Reklaamiseadus keelab reklaamis kasutada ära õnnetusjuhtumi või eriolukorra mõju isiku otsustusvõimele (§ 4 lg 4 p 7). Seadusandja on selgitanud, et nimetatud säte keelab kasutada ära ühiskonda vapustanud õnnetusjuhtumit või eriolukorda, mille tõttu isikud on emotsionaalselt kergemini mõjutatavad ja ei suuda reklaami objektiivselt hinnata.

Reklaamiseaduse kohaselt on reklaam «teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil» (§ 2 lg 1 p 3). Seega on reklaami mõiste väga lai ja sellega on hõlmatud mistahes teave, mille eesmärk on teenuse osutamise või kauba müügi suurendamine või isikute käitumise suunamine.

Seega võivad praeguses olukorras reklaamiseadusega vastuolus olla reklaamid, mis viitavad koroonaviirusele – nt näomaskid, mis väidetavalt kaitsevad koroonaviiruse eest ning erinevate vitamiinide ja immuunsust turgutavate preparaatide reklaamid, samuti ka erinevad teenused, mille tarbimisele seoses eriolukorraga kutsutakse. Veelgi rangemalt võib hinnata nn fake newsi levitajaid, kes eriolukorda ära kasutades isikute käitumist ja otsustusi suunavad.