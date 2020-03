Viis Eesti firmat teatasid kollektiivsest koondamisest

Turismifirma, pesumaja, kohvik, majutusasutus ja veofirma – kõik nad on pidanud koroonaviirusest alguse saanud kriisi laastavale mõjule alla vanduma ja inimesed koondama. Kokku on praeguse seisuga teada antud 42 inimese kollektiivsest koondamisest.

Töötukassa kommunikatsioonijuht Lauri Kool täpsustas, et ehkki esialgsed koondamisteated on tõesti tulnud, on ettevõtjal aega veel ümber mõelda ja võimaluse korral lahendusi otsida. Juhul kui nina vee peale ei saada ei leita, esitab ettevõte ka teise teate. Siis on asi kindel ja inimesed jäävad tööta.

Ehkki tegevuse lõpetamine on iga omaniku jaoks traagiline, pole 42 inimese koondamine laias plaanis väga suur löök. Seda enam, et töötukassa proovib ettevõtetega veel rääkida ja neile abi anda. Näiteks võiksid mitmed koondada tahtvad ettevõtted haarata riigi antud õngest ja kasutada töötukassa palgatoetust. See näeb ette, et raskustesse sattunud ettevõtjale kompenseeritakse kahe kuu jooksul 70 protsenti töötaja palgakulust.

Kui suureks paisub töötus?

Samas ei lähe eelpool välja toodud statistika sisse tavalised, mittekollektiivsed koondamised. Neist ei pea ka töötukassale teada andma. Seetõttu pole veel riigil täit ülevaadet, kui palju on tegelikult inimesi koondatud. Näiteks Kunda Nordic Tsement kuulutas mõne päeva eest, et tehases jääb tööta 78 inimest. See oli taas tavaline koondamine ega kajastu kollektiivse koondamise statistikas. Lisaks olid seal põhjused pigem kõrges CO2 kvoodi hinnas, mitte koroonaviiruses.

Praegu on Eestis registreeritud töötuid 38 263, mis moodustab 5,9 protsenti tööjõust. Viimase nädala jooksul on end arvele võtnud 1626 uut töötut. Kui palju majanduskriis töötuid juurde tekitab, ei tea praegu keegi. Pakutud on, et töötute armee võib kasvada 100 000ni. Äripäeva Infopanga kiiranalüüs näitas, et sügiseks võib koroonaviirusest põhjustatud majanduskriisi tõttu Eesti erasektoris töö kaotada 65 000 inimest.