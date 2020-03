Ärikinnisvara ekspert: omanikud, suhelge hädas üürnikega!

Ilmselgelt on käesoleva situatsioonis mõjutatud ka ärikinnisvara. Mitmed kliendid ja koostööpartnerid on viimastel päevadel konsulteerinud meiega ja meie nendega olukorra tõsiduse ja perspektiivi osas. Ühine arusaam on, et probleem eksisteerib, see on tõsine, kuid me ei tea veel, kui tõsine ja kui kaua see kestab. Kinnisvaraturg ei ela isoleeritud elu, vaid suhestub otseselt ülejäänud keskkonnaga.

Meedia vahendusel teame, et juba pragu on täistabamuse saanud majutus- ja vabaaja ning meelelahutussektor. Ilmselge negatiivne mõju on juba ka märgata kaubanduses (va esmatarbekauplused). Viivega, kuid ilmselt möödapääsmatult, näeme teatud tagasilööke ka büroo- ja tööstuspindade osas.

Kuidas peaks antud olukorras käituma? Olukord on drastiliselt muutunud päevadega ja muutub edasi. Reaalselt puudub üldsusel vähimgi arusaam lähikuude arengute osas, seega on ilmselt mõistlik lähtuda talupoja tarkusest - tark ei torma. Me ei tea tegelikult hetkel sedagi, kas me oleme kriisi eel või kriisi sees. Mitte ühegi turuosalise huvides ei ole käesoleval hetkel astuda drastilisi samme ja anda paanilisi signaale. Juhtivad pangad on teadaolevalt valmis paindlikkuseks, varaomanikud samuti. Kuigi olukorrad ei ole üks-ühele võrreldavad, on meil siiski mõistlik meenutada, mis toimus aastatel 2009 ja 2010, kus valitses samuti tugev määramatus. Praktika näitas, et vähem valus oli kokkuvõttes neil, kes olid proaktiivsed ja paindlikud. Soe soovitus hetkel omanikele ja üürnikele on teha esimene kõne teineteisele, mitte juriidilisele nõustajale.

Positiivse poole pealt peame takkajärgi tarkusena tänama pankade laenupoliitikat, mis on hoidnud laenukoormuse mõistlikuna ja ilmselt piiranud ka mitmete rumalate projektide realiseerumist. Usutavasti enamus varaomanikke on koostöös pangaga võimelised leidma ajutisi lahendusi, kus mõlemad osapooled on rahul. Paljud investorid ja omanikud on väga hästi kapitaliseeritud, mis annab täiendava puhvri vähemalt lühiajaline kriis üle elada. Samuti saab positiivse poole pealt tõdeda, et ei ole kadunud soov täiendavalt investeerida.

Ilmselt üks uurimaid ohte ärikinnisvara jaoks, eriti kaubanduses, on potentsiaalne üürnike pankrotilaine. Loodus tühja kohta ei salli, seega saavad need äritühimikud täidetud, kuid mis aja jooksul ja mis kvaliteedis, näitab tulevik. Samas, see võib olla ka hea taaskäivituse koht mitme vara jaoks, kuna loob võimaluse, mida siduvate lepingute kontekstis ei olnud võimalik varasemalt rakendada.

Positiivse koha pealt jälgime ka huviga ootamatut ja tugevat rõhuasetust kõikvõimalikele e-lahendustele ja kanalitele, kaugtöö lahendustele, jne. Siin võib peituda adrenaliinisüst meie juba pikalt vegeteerivale e-tiigrile.