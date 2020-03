Analüütikud: meetmepaketti on tõenäoliselt vaja pikendada

«Praegune valitsuse toetuspakett on laias laastus kompleksne ja mõistlik,» ütles Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina reedel Eesti Pangaliidu ümarlaual. Ka SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor märkis, et paketi suund on õige.

Nii Mertsina, Nestori kui ka Luminori peaökonomisti Tõnu Palmi hinnangul oleks mõneks kuuks mõeldud paketti tarvis pikendada. Palm nentis, et kui järgmiste pakettidega saab oodata, siis esimese pikendamiseks peaks valitsus siiski valmis olema. «Ma kardan, et maikuuga me ei lahenda seda probleemi ära,» nentis ka Mertsina.

Muu hulgas teatas valitsus neljapäeval, et riik peatab ajutiselt kogumispensioni teise samba sissemaksed. «Praegune valitsus on andnud signaali, et teine sammas pole nende jaoks oluline, selles suhtes on nende samm loogiline,» ütles LHV majandusanalüütik Kristo Aab.

Aabi sõnul loodab riik sissemaksete peatamisest saada tänavu ligikaudu 200 miljonit eurot lisatulu. See pole tema hinnangul aga mõistlik arvestades, et riik plaanib võtta miljard või kaks miljardit eurot laenu. Tema sõnul tähendab maksete peatamine tulevikus ka madalamat tootlust.

Palm rõhutas samuti teise pensionisamba olulisust, seda eriti olukorras, kus inimestel pole piisavalt sääste sellise kriisiga toimetulekuks. «Teise samba lõhkumine on suur viga, seda näitab ka praegune kriisiolukord,» ütles ta. Ka Palm leidis, et riik peaks sissemaksete peatamise asemel pigem laenuvõimalust kasutama.