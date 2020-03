Tellijale

1Partner kinnisvara juht Martin Vahter kinnitas samuti, et ka nende poole on pöördutud üürihindade alandamise jutuga. Vahter lisas, et nemad vaatavad igat juhtumit eraldi ning praegusel ajal tuleb kompromisse leida. «Ajutisi hinnaalandusi tulekski teha, kui selleks tõesti vajadus on. Siin on üürileandjatel võimalus näidata mõistvat suhtumist,» ütles Vahter. Ta toonitas, et kui kõik natuke järele annaksid, siis läheks kriis kiiremini mööda. Kui aga kõik käituvad jäigalt, siis läheb piltlikult öeldes püssitoru lõhki.