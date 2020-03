Ruhnu sadamas püütakse kala, saarel jätkub tavapärane elu

«Muidugi püüame kala, mis siin ikka. Tavapärane saareelu. Kõigil on hing sees, tõbedest pole keegi teatanud,» kommenteeris Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk ning lisas, et väikesaare inimesed on isolatsioonis elamisega harjunud ja ei lase tujul langeda. Kukk ütles, et tema teada on Ruhnu saarel hetkel 54 inimest, neli päeva tagasi tulid viimased ruhnlased erireisiga saarele tagasi.