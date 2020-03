Tallink vähendab töötajate palka kolmandiku võrra

«Oleme täna olukorras, kus koroonaviirusest tekkinud eriolukorra majanduslikud mõjud meie ettevõttele on nii ulatuslikud, et meil tuleb teha raskeid otsuseid ning astuda samme ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamiseks ning oma töötajate töökohtade säilitamiseks nii suures ulatuses kui vähegi võimalik,» kommenteeris otsust Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

«See ei ole kerge otsus, kuid leiame, et praeguses olukorras on see parim võimalik lahendus, mis ei jäta meie inimesi tööta ja palgata praegusel keerulisel ajal. Tänan siinkohal kõiki Tallink Grupi töötajaid, kes on tänaseni kõikidesse viimase nädala jooksul tehtud ümberkorraldustesse suhtunud mõistvalt ning on teinud tohutuid jõupingutusi selleks, et jätkata tööd väga keerulistes tingimustes ning tagades oma panusega tuhandete kaasmaalaste turvalise koju jõudmise,» ütles Nõgene.