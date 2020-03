Mida tähendab Eesti majanduse jaoks poolteist kuud välisturistideta?

Maailma räsiva koroonakriisi hoop Eesti majandusele saab olema tõsine, aga kui tõsine täpsemalt, on veel pea võimatu ette näha. Ühest küljest on majandus äärmiselt kompleksne süsteem, mille paljud elemendid saavad olema mõjutatud. Teisalt, isegi kui prognoosida viiruse leviku kulgu, on keeruline ennustada ühiskonna toimimist uues olukorras. Veidi vähem ambitsioonikam, aga samas hoomatavam, eesmärk oleks keskenduda mõnele majanduspildi osale konkreetse stsenaariumi korral. Antud juhul hindan, mida tähendaks, kui valitsuse kehtestatud eriolukorra lõpuni Eestis välisturiste ei oleks.

Kui suurt saamata jäänud tulu tähendaks see majutusasutustele?

Riiki väisavate väliskülastajate arvu leidmine on paras pähkel, eriti seetõttu, et tavaolukorras jääb suurem osa piiriületustest registreerimata. Mõnevõrra lihtsam on lugu ööbivate väliskülastajatega – nende üleslugemisel on peamiseks andmeallikaks majutusettevõtetelt kogutav majutusstatistika.

Tavapäraselt on suurem osa majutatutest välismaalased. Kui võtta aluseks möödunud aasta andmed, majutati poole märtsi ja aprilli jooksul Eesti majutusettevõtetes enam kui 218 000 välisturisti, kes veetsid seal üle 429 000 öö. Kogu aasta jooksul majutatud välismaalastest ja nende ööbimistest moodustasid need mõlemal juhul 10% (esimese poolaasta puhul 22% majutatutest ja 23% ööbimistest).

Mida tähendaks see rahaliselt? Konkreetsel juhul on arvutatud igale majutusasutusele välismaalaste osatähtsus ööbimistest, mis on läbi korrutatud sissetulekuga majutusteenuse müügist. 2019. aastal oli arvestuslik sissetulek majutusteenuse müügist välisturistidele majutusasutustes poole märtsi ja aprilli jooksul ligikaudu 17 miljonit eurot. Samas väärib majutamise puhul mainimist ka see, et mitte kõik (välis)turistid ei kasuta ööbimiseks riiklikus majutusstatistikas registreeritud majutusasutuste teenuseid – enne hetkeolukorda oli oluliselt kasvamas ka kodumajutuse/külaliskorterite turg [i].

Kui palju jõuavad väliskülastajad pooleteise kuu jooksul kulutada?

Välisturistide poolt tehtavate muude kulutuste leidmine on märksa „hinnangulisem“. Esmalt tuleb leida väliskülastajate arv. Majutusstatistikast tuleb välja kõigest osa Eestit väisavatest turistidest, sest kajastamata jäävad ühepäevakülastajad. Külastajate koguarvu leidmise üheks võimaluseks on kasutada OÜ Positium LBS ja Eesti Panga koostööna kogutud ja avaldatud mobiilpositsioneerimise andmeid [ii]. Möödunud aasta esimesel poolaastal registreeriti mobiilpositsioneerimise andmetel rohkem kui 2,7 miljonit mitteresidentide külastust, neist enam kui 1,2 miljonit ühepäeva- ja ligi 1,5 miljonit mitmepäevakülastust [iii]. Kuna majutusstatistika viitas, et poole märtsi ja aprilli jooksul majutatud välismaalaste arv moodustas 22% esimesel poolaastal majutatutest, tuleb sama proportsiooni kasutades vaadeldava perioodi jooksul külastuste koguarvuks 600 000 ehk 270 000 ühepäeva- ning 330 000 mitmepäevakülastust.

Väliskülastajate kulutuste leidmiseks on statistikaamet koos Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega läbi viinud väliskülastajate uuringut, viimati 2017. aastal. Eestit väisanud ühepäevakülastajad kulutasid siis keskmiselt 79 eurot ja mitmepäevakülastajad keskmiselt 258 eurot külastuse kohta [iv].

Eelnevat kokku rehkendades järeldub, et pooleteise kuu jooksul Eestit külastavate välisturistide kulutused jäävad suurusjärku pisut üle 100 miljoni euro.

Missugune võiks olla pooleteise kuu välisturismi laiem majanduslik mõju?