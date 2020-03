Tellijale

«Meil on õnneks teostamisel ja täitmisel enne viirusepuhangut sõlmitud pikemaajalised lepingud, mis hoiavad ettevõtteid lähinädalatel ree peal,» ütles Leisalu. Kuid see ei kesta igavesti. «Kui koroonaviirusest tulenev järellainetus räsib tööstussektorit, siis on majanduslangus vältimatu. Sellest väljatulek on pikaajaline ja vaevaline,» hoiatas ta.