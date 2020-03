New Yorgi börs suleb viiruse tõttu kauplemispõranda

Alates 23. märtsist toimuvad New Yorgi börsil, mis USA suurematest aktsiaturgudest seni ainsana hoidis oma kauplemispõrandat lahti, kõik tehingud elektrooniliselt. Kauplemispõranda kaudu käib umbes 18 protsenti aktsiaturu käibest.

Seni oli New Yorgi börsi president Stacey Cunningham kinnitanud, et kui hoida avatuna kauplemispõrand, kus maaklerid teevad omavahel tehinguid, siis väheneb turu kõikuvus. Vajadus viiruse levikut takistada kaalus selle siiski üles.

New Yorgi osariigis on koroonaviiruse tõttu suletud spordisaalid, teatrid, baarid ja restoranid ning keelatud on enam kui 50 inimese kogunemised.