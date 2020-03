Naftal oli ajaloo suurim tõusupäev

Hinnad hakkasid kerkima juba eile hommikul. Kõigepealt oli selle tõukeks USA energiaministeeriumi tellimus kuni 30 miljoni barreli ostmiseks riigi strateegilistesse reservidesse. Pakkumine on abiks eelkõige USA naftatootjatele.

Seejärel andis nafta hinnale tõuke The Wall Street Journal, kes kirjutas, et USA on kaalumas avaldama Saudi Araabiale diplomaatilist survet sundimaks neid vähendama toodangut tasemele, mis oli esialgu planeeritud. President Donald Trumpi administratsioon otsivat ka võimalusi Venemaale uute sanktsioonide kehtestamiseks.