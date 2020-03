Video ⟩ Swedbank sai 4 miljardit Rootsi krooni trahvi

Menetlusest selgus, et Swedbank AB oli teadlik, et Balti riikide tütarettevõtete kaudu võis toimuda rahapesu. Hoolimata mitmetest sise- ja välisaruannetest, milles hoiatati vajakajäämistest Balti riikides, ei võtnud pank nõuetekohaseid ja piisavaid samme. Rootsi finantsinspektsioon tuvastas ka mitmeid juhtumeid, kus pank polnud neile esitanud kas õigel ajal või üldse dokumente ja teavet, millest oleks saanud juba varem järeldada, et olukord on tõsine. Sama andmete esitamata jätmine leidis aset ka suhetes Eesti finantsinspektsiooniga.

Rootsi finantsinspektsiooni peadirektor Erik Thedéen ütles, et nende menetlus näitas, et Rootsi juhtkond ei tegelenud rahapesuohuga Balti riikides piisavalt tõhusalt. «Sügavalt murettekitav on ka tõik, et pank ei esitanud Rootsi finantsinspektsioonile mitmel korral teavet, mis oleks aidanud jälile saada sellele, kui tõsine ja ulatuslik see probleem Balti riikides on.»

Eestis ja Rootsis läbi viidud järelevalvemenetluste tulemusel otsustas Rootsi finantsinspektsioon, et Swedbank AB-le tehakse hoiatus ning nad peavad tasuma trahvi summas neli miljardit Rootsi krooni. Mõlema riigi finantsinspektsioonide hinnangul ei ohusta sanktsioonid ja ettekirjutused pankade igapäevategevust ega pankade võimet järjepidevalt kliente teenindada. Pangad on hästi kapitaliseeritud ja likviidsed.

Swedbanki juht: teeme kõik endast oleneva, et ettekirjutust täita

Tulenevalt finantsinspektsiooni tähelepanekutest, tuleb Swedbankil parandada rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamist, tuvastamist ja analüüse. Pank peab sisse viima muudatusi oma organisatsioonistruktuuri, sh kindlaks määrama selged ülesanded, käsuliinid ja protsessid ning vajadusel kaasama lisaressursse. Lisaks tuleb pangal sisse viia parandusi kliendisuhete loomise ja jälgimise protsessidesse. Swedbank AS peab finantsinspektsiooni ettekirjutuses toodu korda tegema kaheksa kuu jooksul.

Swedbank Eesti juhatuse esimees Olavi Lepp ütles, et viimase aasta jooksul on Swedbanki rahapesuvastane töö saanud palju kriitikat ning pank on selle teemaga põhjalikult tegelemas. «Oleme teinud finantsinspektsiooniga täielikku koostööd. Ettekirjutus annab hinnangu Swedbanki tegevusele seisuga 31.03.2019 ning enne seda. Finantsinspektsioon on oma ettekirjutuses välja toonud neli suuremat teemaderingi, mis tuleb meil korda saada tänavu novembri keskpaigaks. Oleme tänaseks mitmeid parandusi sisse viinud ning kinnitan, et teeme kõik endast oleneva, et sügiseks ettekirjutuse nõudmised täita. Olles üks finantsturu liidritest Eestis, peame olema suunanäitaja ka rahapesuvastases võitluses ning selle eesmärgi me ka võtame,» ütles Lepp

Lepp lisas, et Swedbank annab aprilli lõpus üle plaani, mille alusel hakatakse finantsinspektsiooni ettekirjutust täitma. Ühe punktina on inspektsioon kritiseerinud Swedbanki organisatsiooni struktuuri. «Siin on mõttekoht, kuidas oma tööd korraldada, et juhatus ja nõukogu saaksid ülevaate, mis risk portfellis on. Juba täna oleme oma raporteerimist parandanud ja usun, et me oleme õigel teel,» lisas ta.

Hetkel käimasoleva kriminaaluurimise kohta ütles Lepp, et faktilisi asjaolusid ta ei tea. «Mulle teadaolevalt ei ole ühelegi isikule, nii füüsilisele kui juriidilisele, kahtlustust või süüdistust esitatud. Swedbank AS-le pole kindlasti esitatud,» ütles ta.

Rootsi finantsinspektsiooni määratud trahvisumma osas ei osanud Lepp veel hinnangut anda. «Ma pole jõudnud nende raportit lugeda. Eesti inspektsioon läks ettekirjutuse teed ja jättis rahalise karistuse palli prokuratuuri kätte. Rootsis mindi kohe rahalise trahvi ja hoiatuse teed. Võis eeldada, et mingi trahv sealt tuleb,» ütles Lepp.

Pangajuht lisas ka, et viimase nelja aastaga on panga kontrollisüsteemid oluliselt paremaks ja tõhusamaks läinud. «Praegu tuleb poliitikutelt kriitikat, et me oleme läinud kontrollidega pendli teise otsa ja eks see kriitika on kohati õigustatud. Me näeme nüüd kliendi kontodel asju, mida varem ei näinud ja seega reageeritakse ka rohkem,» ütles Lepp.