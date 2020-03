Euroapteek hoiatab tarneprobleemide eest apteegireformi jõustumisel

«Oleme saanud ravimiametilt teate, et nad ei väljasta kuni 1. aprillini ühtki uut tegevusluba. See tähendab, et omandivormi üleminek saab toimuda üksnes ühe öö jooksul ehk ööl vastu 1. aprilli,» selgitas Euroapteegi juhatuse esimees Oksana Kostogriz pöördumises. Tema hinnangul on apteegireformi jõustumine 1. aprillil selge risk, milleks pole ei riik ega üksikapteegid valmis.

Pöördumises nenditakse, et apteegid seisavad praegu silmitsi koroonaviiruse ja riikliku eriolukorraga. Euroapteek tõstis apteekides lisameetmetega turvalisust (kaitseklaas patsiendi ja apteekri vahel, üleminek letimüügile, pindade desinfitseerimine jmt); suunab apteekreid apteekide vahel ümber, et teenus püsiks; ning korraldab tarneahelat selliselt, et varustatus püsiks ükskõik millise üksuse võimalikul nakatumisel viirusega.

«Oleme suutnud seda teha, sest oleme apteegikett, kes saab otsustada kiiresti, kasutada kogu grupi ressursse ja pakkuda kõigile apteekidele samaväärset tuge,» rõhutas Kostogriz, kelle sõnul proviisorapteekidel sellist võimekust pole. «Need riskid võivad viia apteekide püsiva sulgemiseni või tõsiste varustusprobleemideni. Need on riskid, mida me ei saa kuidagi ohjata ilma riigi toeta.»