1Partner: kriisis on ärikinnisvaraturul oluliseim koostöö

«Selge see, et osad ärid kaotasid oma sissetuleku. Üürileandjad võiks olla paindlikud ja vajadusel kriitilistes valdkondades kas üürimakseid sulgemise ajaks vähendada või maksepuhkust anda. Hetkeolukorras võidab see, kes kompromissiks ja koostööks valmis,» ütles Vigul pressiteates.

«Näiteks kui spordiklubi külmutab oma klientidega lepingud, siis on ka mõistlik, et kaubanduskeskus teeb üürileandjana spordiklubile järeleandmisi. Samamoodi peaksid ka näiteks pangad olema mõistlikud ja mitte liiga jõuliselt pigistama neid, kel raskeks läheb,» rääkis Vigul, kelle sõnul on koostöö tegemine mõlemale osapoolele kasulik, et peale kriisi võimalikult kiirelt ärid uuesti käima saada.