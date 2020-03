Esimene tanklakett langetas pika hambaga kütuse hinda

Eesti avalikkus, kütusetarbijad ja poliitikud on oodanud hinnalangust juba viimased 10 päeva, mil nafta hind maailmaturul kokku kukkus. Ometi püsisid sel ajal hinnad tanklates paigal. Alexela tegevjuht Aivo Adamson ütles, et kuigi avalikkuses väidetakse vastupidist, on viimase kolme nädalaga langenud Euroopas kütusehinnad enim just Eestis.

Ta kinnitas, et nad ei aja taga kasumimarginaali, vaid jutt on heitlikel aegadel ellujäämisest ja rahavoogude juhtimisest. «Elutähtsateenuse osutajana ei ole me valitsuse käivitatava majandusmeetme paketi kõlblikud, vaid peame leidma iseseisvalt ettevõtte ja tööandjana viise, kuidas rohkem kui 30 protsenti langenud müügimahuga opereerida selliselt, et nõutud teenus oleks jätkuvalt tagatud,» nentis Adamson.

Alexela tegevjuht rääkis, et kütusehindasid ei saa võrrelda viirusele eelnenud perioodi ja tänaste aegadega. «Ettevõtete kulu- ja tulubaasid on kardinaalselt muutunud ja see puudutab kõiki sektoreid, sh kütuseettevõtteid. Sellest tulenevalt ei saa omavahel võrrelda kütuste tänast ja eilset hinnastamist.»

Lisaks on tema sõnul oluline mõista, et kindlasti ei saa kütuste jaemüügihinnad langeda protsentuaalselt sama palju kui maailmaturuhind, sest jaemüügihinnast 60 protsenti moodustavad kütuse hinnas siseriiklikud maksud.

«Kütus on Eestis väikese marginaaliga ja kõrge aktsiisiga toode, millele on kriisiolukord toonud juurde seninägematuid kulutusi,» rääkis Adamson.