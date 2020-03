Seeder: tuleb kas pensionireform või teise samba maksete peatamine

Seederi sõnul on valitsuse poolt välja käidud meetmete pakett praeguses olukorras kahtlemata vajalik. «Välja pakutud käendused ja käibelaenud pakuvad ettevõtetele vajalikku tuge ning tööjõuturumeetmed aitavad hoida Eesti inimesed tööjõuturul Eestis. Samal ajal tuleb meetmete rakendamisel olla hoolas, sest nende eesmärk on toetada abivajajaid, mitte neid, kes soovivad olukorda kuritarvitada,» ütles ta.

Kommenteerides plaanitavat teise pensionisamba maksete ajutist peatamist ütles Seeder, et see sõltub ennekõike sellest, kas riigikogu poolt vastu võetud pensionireformi seadus jõustub plaanitud tähtajal või mitte. «Kui president kuulutab seaduse välja ja pensionireform jõustub vastuvõetud kujul, siis ei ole teise pensionisamba maksete peatamine mõistlik, sest see tooks kaasa vajaduse pensionireformi seadust uuesti muutma hakata. Sellist olukorda tuleks vältida. Kui inimestel tekib otsustusõigus ja vabadus oma pensionisäästude kasutamise üle, siis puudub vajadus riiklikuks sekkumiseks,» ütles Seeder.