Puust ja punaseks ⟩ 2-miljardine abipakett: kes saavad toetust ja kui palju?

«Valitsuse liikmete heakskiidu sai meetmete pakett summas 2 miljardit eurot, mis moodustab ligi 7 protsenti SKP-st. Meetmete eesmärk on leevendada kriisi kõige keerulisemat algfaasi, et toetada ja kaitsta Eesti tööinimesi ja ettevõtteid,» ütles peaminister Jüri Ratas. «Riik teeb kõik, et tagada eriolukorras Eesti majanduse toimimine.»

Sotsiaalminister Tanel Kiik tõi näite, et kui inimese brutopalk oli 1000 eurot, saab see olema töötukassa meedet rakendades 850. Kui tööandjal on rahalist ressurssi, on soovitus maksta rohkem töötajale, et säiliks sama sissetulek töötajatel. Meede mõeldud makseraskustes ettevõtetele.