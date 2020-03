Sõru-Triigi parvlaev väljub paariskuupäevadel ja ainult kaubaveoks

Eriolukorrast tulenev saarte «lukustamine» laieneb ka Hiiumaa ja Saaremaa vahelisele Sõru-Triigi parvlaevaliinile. Seal ühendust pidav parvlaev Soela väljub maanteeameti teate kohaselt nüüdsest ainult paariskuupäevadel 8.00 Sõru sadamast ja kell 16.00 Triigi sadamast, et tagada kaubavedu.

Liikumispiirangutes on rohkelt erisusi ning ühekordselt on töökohta reisimine lubatud, kuid siis tuleb sinna ka jääda kuni eriolukorra lõpuni. Küsimuste korral on kõige mõistlikum pöörduda politseiametnike poole.