Läti piirikaubanduse seis hapu: üks pood juba suletud

Näiteks Superalko on Muratis asuva viinapoe praeguseks kinni pannud. Teised firma kauplused töötavad edasi lühendatud graafiku alusel. Superalko Ikla poest saab õlut ja viina osta hommikul kella 10 õhtul 17ni. Valka kauplus on avatud kuni 20ni õhtul.

Teise piiripoodide keti, Alko1000 omanik Einar Visnapuu ütles, et hetkel on nende kauplustes vaikne. «Keegi ei keela käia, aga müük on vähenenud. Inimesed said ju šoki, kui kuulsid, et piir pandi kinni. Tegelikult on vaid piirikontroll taastunud,» rääkis ta.