The New York Times: Euroopas on kriisi vastu kõige paremini kaitstud Eesti

Selle nimekirja teises otsas võib olla Eesti, kirjutab The New York Times.

Mitte ükski Euroopa riik ei pääse koroonaviiruse majanduslikest tagajärgedest, aga kriisi mõju ei jaotu ühtlaselt, kirjutab USA üks suuremaid päevalehti.

Kõige rohkem kannatava Lõuna-Euroopa, mis sai enim räsida ka eelmise kriisi ajal. Riigid nagu Kreeka ja Itaalia sõltuvad tugevasti turismist ning nende majandusele avaldas eelmise kriisi tagajärjed mõju veel enne selle kriisi puhkamise algust.

Isegi selliste riikide, keda seni peeti konkurentsivõime eesotsas olevaks, tugevused on muutunud mõne nädalaga nõrkusteks. Näiteks Saksamaa, kes on domineerinud luksusautode äris ja kelle tulemused on paljuski sõltunud Hiina müügist, sulgeb nüüd tehaseid kogu regioonis.

Kannatavad ka majandused, kus on palju väikeettevõtted ja ise enda tööandjaid, sest reeglina on neil õhemad finantsreservid. Sellisteks riikideks on jälle Kreeka ja Itaalia, aga ka Holland.

Teistel riikidel võib olla aga tugevusi. Majanduses, kus on palju ettevõtteid, kes saavad oma teenuseid müüa digitaalselt ja kus inimesed saavad töötada kodus, suudavad kriisile paremini vastu seista.

See võib olla Eesti tähetund, kirjutab mõjukas päevaleht.

See väike Balti riik on euroala üks dünaamilisemaid majandusi. Eelmise aasta majanduskasv oli üle nelja protsendi, tööpuudus alla viie protsendi, valitsuse võlg on pea olematu, mis annab piisavalt ruumi fiskaalstiimuliteks.

Eestit teatakse kui ühte tehnoloogiliselt võimekamat riiki maailmas, mis on suur eelis kui majandusaktiivsust surutakse online’i. Skype’i tarkvara on kirjutatud Tallinnas. Bolt, kes on esitanud väljakutse Uberile nii sõidujagamise, elektritõukerataste transpordis ning toiduvedamisäris, asub samuti Tallinnas.